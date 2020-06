Seoul hoan nghênh Washington chấp thuận đề xuất thanh toán lương cho lao động người Hàn tại căn cứ quân đội Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang đàm phán các nội dung cụ thể của Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/6 (giờ địa phương) thông báo đã chấp thuận đề xuất của Seoul là thanh toán 200 triệu USD tiền lương cho lao động người Hàn tại căn cứ quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc đến cuối năm 2020.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc rất hoan nghênh quyết định của Mỹ, khẳng định hai bên sẽ duy trì nỗ lực trong đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự.Từ ngày 1/4, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã cho hơn 4.000 lao động người Hàn tại đây nghỉ không lương với lý do hai bên chưa đạt thỏa thuận về Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự.Chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức yêu cầu Mỹ thanh toán lương cho số lao động này, nhấn mạnh phải rạch ròi giữa hai việc. Tuy nhiên, do Washington không đáp ứng yêu cầu nên Seoul đã phải đề xuất thanh toán trước cho các lao động trên.Hai nước đồng minh hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung liên quan đến khoản đóng góp chi phí quân sự. Phía Hàn Quốc đề xuất tăng 13% so với trước đó, trong khi mức yêu cầu của Mỹ là trên 50%, tương đương 1,3 tỷ USD. Dự kiến hai bên sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này tại cuộc hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng trực tuyến trong tháng 6.