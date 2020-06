Chính phủ đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho tình huống bùng phát dịch COVID-19 ở Seoul và khu vực lân cận

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc gần đây tập trung chủ yếu ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô, Chính phủ và chính quyền các địa phương liên quan đã tổ chức tập huấn sử dụng chung giường bệnh, đối phó với nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu giường bệnh.Tham gia buổi tập huấn tại Viện y tế quốc gia Hàn Quốc (MNC) ngày 5/6, quan chức quản lý thuộc Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Noh Hong-in giải thích Chính phủ không thể không cảnh giác bởi các vụ lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ liên tiếp gần đây có thể bùng phát thành quy mô lớn, đặc biệt là ở các địa phương có mật độ dân cư đông đúc như Seoul và khu vực lân cận.Do đó, Chính phủ đã tổ chức buổi tập huấn nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hỗ trợ y tế trong trường hợp phát sinh các vụ lây nhiễm COVID-19 quy mô lớn ở Seoul và khu vực lân cận. Nếu các tỉnh, thành phố cùng phối hợp sử dụng chung giường bệnh thì sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác điều trị, cũng như giải tỏa bất an cho người dân.Buổi tập huấn lần này nhằm thử nghiệm hệ thống sử dụng chung giường bệnh do Chính phủ đề xuất ngày 9/5 vừa qua. Theo đó, trong trường hợp số ca nhiễm mới mỗi ngày phát sinh trên 100 người, Chính phủ sẽ vận hành Ban phân loại bệnh nhân, phối hợp với các bệnh viên lập trung tâm điều trị bệnh chung.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ đóng vai trò chỉ huy hệ thống đối phó chung, Viện y tế quốc gia sẽ vận hành Ban phân loại bệnh nhân. Thành phố Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi sẽ phái cử nhân viên vào Ban phân loại bệnh nhân, quản lý tình hình giường bệnh. Sở cứu hỏa sẽ hỗ trợ bố trí xe cấp cứu di chuyển bệnh nhân nặng.Buổi tập huấn được tiến hành với giả định số ca nhiễm mới trong ngày ở Seoul và khu vực lân cận vượt 100 người và liên tục gia tăng, các địa phương lâm vào tình trạng thiếu giường bệnh, chậm trễ trong việc phân loại bệnh nhân, bố trí giường bệnh cho các trường hợp đặc biệt như bệnh nhân chạy thận, phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh, và thiếu vật tư, nhân lực y tế.Thông qua đợt tập huấn này, Chính phủ sẽ xác định các nội dung cần cải thiện để bổ sung, hoàn thiện hướng dẫn vận hành hệ thống đối phó chung về giường bệnh ở Seoul và khu vực lân cận.