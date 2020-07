Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper gọi Bắc Triều Tiên là "quốc gia bất hảo" (rouge state) cùng với Iran, nhấn mạnh Mỹ đã kìm hãm được hành vi tấn công của các nước này.Ngày 7/7 (giờ địa phương), Bộ trưởng Esper đã đưa ra một thông điệp qua video nhằm khích lệ quân đội đạt mục tiêu Chiến lược quốc phòng quốc gia (NDS). Trong đó, ông Esper liệt kê các thành quả trong năm qua của Bộ Quốc phòng Mỹ, như tác chiến và hỗ trợ tác chiến chống khủng bố giúp loại bỏ hàng chục tên khủng bố nguy hiểm, đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và al-Sham (ISIS), bảo vệ hàng hải và tự do thương mại trên vùng biển vịnh Ba Tư và Nam Trung Quốc. Không chỉ kìm hãm các nước giàu có như Trung Quốc, Nga, Washington còn kìm hãm được các vụ khiêu khích của các quốc gia bất hảo như Bắc Triều Tiên, Iran.Vào tháng 2, khi phát biểu về Chiến lược quốc phòng quốc gia do trường Cao học về nghiên cứu quốc tế (SAIS) thuộc Ðại học Johns Hopkins tổ chức và khi diễn thuyết tại Diễn đàn an ninh Munich (Đức), ông Esper cũng từng gọi Bắc Triều Tiên là "quốc gia bất hảo".Mặt khác, trong tuyên bố chung tổng kết kết quả cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản, Australia do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cùng ngày cũng có nội dung hối thúc miền Bắc thực thi biện pháp rõ ràng để đạt mục tiêu giải trừ một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement - CVID) tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt và chương trình tên lửa đạn đạo, quay trở lại bàn đối thoại. Việc cụm từ "CVID" xuất hiện trở lại trong một tài liệu chính thức của Chính phủ Mỹ như lần này là khá hiếm thấy.Trước đó, trong một thông cáo báo chí ngày 6/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lịch trình thăm Hàn Quốc của Thứ trưởng Stephen Biegun từ ngày 7-10/7, trong đó sử dụng lại cụm từ phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên lần cuối cùng và được kiểm chứng đầy đủ (Final Fully Verifiable Denuclearization-FFVD).Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 6/7 cũng công khai bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Chính phủ Anh cùng ngày đã công bố trừng phạt các cá nhân và tổ chức có hành vi xâm hại nhân quyền, trong đó có cả tổ chức liên quan đến trại cải tạo lao động của miền Bắc.