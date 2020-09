Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng Viện nghiên cứu văn hóa, du lịch Hàn Quốc ngày 7/9 đã công bố kết quả phân tích hiệu quả về mặt kinh tế sau khi ca khúc mới "Dynamite" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard (Mỹ) vào ngày 31/8 vừa qua.Kết quả phân trích này được dựa trên quy mô doanh thu của công ty quản lý BTS là hãng Big Hit Entertainment, bảng cân đối liên ngành của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), thống kê thương mại xuất nhập khẩu của Cơ quan Hải quan và lượt tìm kiếm trên trang "Google Trend".Hai cơ quan này ước tính công ty giải trí Big Hit sẽ đạt lợi nhuận 245,7 tỷ won (206,9 triệu USD) trên toàn thế giới với ca khúc "Dynamite". Con số này được căn cứ trên những hiệu quả trực tiếp mà album "MAP OF THE SOUL : PERSONA" từng đạt được sau khi xếp vị trí Quán quân bảng xếp hạng album "Bilboard 200" vào năm ngoái, như lượng đĩa, bản thu số bán ra, doanh thu từ biểu diễn, tài sản trí tuệ, các nguồn thu khác.Ngoài ra, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ước tính ca khúc Dynamite sẽ góp phần tăng 371,7 tỷ won (313 triệu USD) quy mô xuất khẩu các hàng hóa liên quan của Hàn Quốc, như mỹ phẩm, thực phẩm. Kết quả này được dựa trên phân tích trước đó của Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai, về tỷ lệ gia tăng xuất khẩu hàng tiêu dùng khi số lượt tìm kiếm về BTS trên Google tăng.Tổng cộng ca khúc mới của BTS ước tính sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế lên tới hơn 1.700 tỷ won (1,4 tỷ USD) trong đó có 1.232,4 tỷ won (1 tỷ USD) là hiệu quả kích thích sản xuất, 480,1 tỷ won (404 triệu USD) giá trị gia tăng, và tạo ra 7.928 việc làm.Phân tích trên đã loại bỏ hiệu quả về thu hút khách du lịch nước ngoài, do cân nhắc tới tình hình COVID-19 khiến BTS không thể tổ chức các buổi biểu diễn trong và ngoài nước, mà chỉ ước tính hiệu quả doanh thu trực tiếp từ các buổi biểu diễn trực tuyến. Nếu không có ảnh hưởng của COVID-19 và bao gồm cả hiệu quả về nâng cao thương hiệu quốc gia, thì hiệu quả về mặt kinh tế từ ca khúc Dynamite sẽ còn lớn hơn rất nhiều.Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Yang-woo nhấn mạnh âm nhạc của BTS một lần nữa đã trở thành niềm tự hào văn hóa của Hàn Quốc, như một liều thuốc cho người dân thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.