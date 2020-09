Bắc Triều Tiên triệu tập cuộc họp mở rộng của Ủy ban quân sự trung ương đảng

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9 đưa tin Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên sáng ngày 8/9 đã triệu tập cuộc họp mở rộng tại khu vực Komdok, tỉnh Nam Hamgyong, thảo luận về đối sách quốc gia nhằm khắc phục thiệt hại nặng nề do bão Maysak. Đây là nơi tập trung nhiều mỏ khai thác khoáng sản lớn của miền Bắc.Chủ trì hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un phát biểu sẽ xem xét lại toàn diện mục tiêu Kế hoạch kinh tế tới cuối năm nay, cân nhắc tới thiệt hại do bão gây ra.Trước đó, tại Hội nghị của Bộ Chính trị đảng Lao động hồi tháng 4, chính quyền miền Bắc từng công bố điều chỉnh Kế hoạch kinh tế năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Như vậy là sau 5 tháng, nước này lại phải tiếp tục cân nhắc toàn diện kế hoạch này.Đặc biệt, Chủ tịch Kim Jong-un chỉ thị các cơ quan hữu quan nước này nhanh chóng khôi phục lại nhà dân, đường bộ, đường sắt bị hư hại do bão trước ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động 10/10. Một số ý kiến phỏng đoán kế hoạch xây dựng Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng, vốn đặt mục tiêu hoàn công nhân kỷ niệm thành lập đảng, sẽ gặp trở ngại.Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh phải huy động mọi nguồn lực quân đội, khôi phục hoàn toàn thiệt hại cho tới cuối năm nay.Truyền thông miền Bắc đưa tin bão Maysak đã khiến hơn 2.000 nhà dân tại tỉnh Nam Hamgyong bị sập, hàng chục công trình xây dựng công cộng bị hư hại hoặc ngập nước. Ngoài ra, bão còn làm sập 59 cây cầu, cuốn trôi 3,5 km nền đường sắt và 1,3 km đường ray, khiến giao thông bị tê liệt. Đặc biệt, bể lắng của nhà máy khoáng sản Komdok, một cơ sở sản xuất kẽm và chì lớn của miền Bắc, đã bị vỡ, cuốn trôi nhiều thiết bị, "thiệt hại vô cùng lớn".