Doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí của Bắc Triều Tiên vẫn đang hoạt động tại Iran

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 28/9 (giờ địa phương) công bố báo cáo giữa kỳ của nhóm chuyên gia, cho biết Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên (KOMID), doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí của miền Bắc, vẫn đang hoạt động tại Iran, nước bị Mỹ cấm vận về vũ khí.Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên bị chỉ ra là con đường chính để Bắc Triều Tiên xuất khẩu trang thiết bị liên quan tới tên lửa đạn đạo, vũ khí thông thường ra nước ngoài. Từ năm 2009, doanh nghiệp này đã bị đưa vào danh sách cấm vận của Liên hợp quốc, nhưng vẫn đang hoạt động tại Iran.Báo cáo trên còn đánh giá có khả năng miền Bắc đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo sau 6 lần thử nghiệm hạt nhân.Chính phủ Mỹ gần đây đã tuyên bố nối lại cấm vận với Iran, liệt nhiều cá nhân Iran có dính líu tới hoạt động phát triển hạt nhân với miền Bắc vào danh sách cấm vận. Washington đang lo ngại sâu sắc về sự hợp tác giữa hai nước này.Trong bối cảnh giao lưu nhân lực, hàng hóa gián đoạn vì dịch COVID-19, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục xuất khẩu than đá và nhập khẩu xăng dầu trái phép.Từ cuối tháng 1 tới đầu tháng 3, nước này đã tạm ngừng xuất khẩu than đá, nhưng nối lại ngay từ cuối tháng 3. Báo cáo trên công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đã xuất khẩu than đá trái phép bằng tàu biển trong khoảng thời gian này.Tháng 7 vừa qua, 43 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Hàn Quốc và Mỹ, đã gửi thư lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, chỉ ra rằng trong vòng 5 tháng đầu năm nay, Bắc Triều Tiên đã nhập khẩu hơn 1,6 triệu thùng xăng dầu trái phép thông qua 56 hoạt động phi pháp, qua đó hối thúc Ủy ban ban lệnh cấm Bắc Triều Tiên nhập khẩu thêm xăng dầu tới cuối năm nay.Ngoài ra, báo cáo trên cho biết cân nhắc tình hình dịch COVID-19, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đã phê chuẩn nhanh hơn trước đối với quy trình miễn cấm vận các hoạt động nhân đạo liên quan tới Bắc Triều Tiên, kéo dài hiệu lực cho phép từ 6 tháng lên thành một năm.