Album mới của TWICE xếp đầu bảng xếp hạng iTunes tại 32 nước

Photo : YONHAP News

Công ty quản lý JYP Entertainment ngày 28/10 cho biết album mới phát hành sau ba năm của nhóm nhạc nữ TWICE mang tên "Eyes wide open" đã xếp thứ nhất bảng xếp hạng "Top Album" của iTunes tại 32 nước. Đây là kỷ lục mới của nhóm khi xếp vị trí số một bảng xếp hạng này đồng thời ở nhiều quốc gia nhất.Ngoài ra, album của nhóm cũng càn quét các bảng xếp hạng nhạc trong nước, như dẫn đầu bảng xếp hạng "Hanteo", "Gaon".Video ca khúc chủ đề của album mang tên "I CAN'T STOP ME" đã thu hút hơn 32 triệu lượt xem trên kênh Youtube ngay sau ngày đầu đăng tải. Ca khúc cũng vươn lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc LINE của Nhật Bản, QQ Music của Trung Quốc.Thông qua công ty quản lý, TWICE gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ cả 13 album trong sự nghiệp hoạt động của nhóm, khẳng định sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa âm nhạc của mình trong thời gian tới, không ngừng nỗ lực mang tới những màn trình diễn "hoàn hảo".