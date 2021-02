Lượng khán giả Hàn Quốc tới rạp chiếu phim năm 2020 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Hội đồng phim Hàn Quốc (KOFIC) ngày 19/2 công bố số liệu cho biết lượng khán giả tới rạp chiếu phim trong nước năm 2020 đạt 59,52 triệu người, giảm 73,7% so với một năm trước, thấp nhất kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 2004.Số lượng khán giả tới rạp xem phim từng đạt ngưỡng 100 triệu người năm 2004-2012, và ngưỡng 200 triệu người năm 2013-2019. Con số thấp như năm ngoái là điều chưa từng thấy từ trước tới nay.Số lượt tới rạp bình quân đầu người từng liên tục ở ngưỡng trên 4 lần/người/năm trong những năm 2010, đã giảm xuống 1,15 lượt vào năm ngoái.Doanh thu các phim điện ảnh trong năm ngoái đạt 510,4 tỷ won (461,1 triệu USD), cũng là mức thấp nhất từ năm 2005, và giảm 73,3% so với một năm trước.Phim có doanh thu phòng vé cao nhất là "Người kế tiếp" (The Man Standing Next) đạt 41,2 tỷ won (37,2 triệu USD) và 4,75 triệu lượt xem. Đứng thứ hai là phim "Ác quỷ đối đầu" (Deliver us from evil) với doanh thu 38,6 tỷ won (34,9 triệu USD) và 4,36 triệu lượt xem. Đứng thứ ba là phim “Bán đảo" (Peninsula) với doanh thu 33,1 tỷ won (29,9 triệu USD) và 3,81 triệu lượt xem.Tỷ lệ khán giả tới rạp xem phim điện ảnh Hàn Quốc đạt 68%, 10 năm liên tiếp cao hơn tỷ lệ xem phim điện ảnh nước ngoài. Trong danh sách Top 10 phim có doanh thu phòng vé cao nhất, phim "Tenet" của Mỹ là phim nước ngoài duy nhất góp mặt.Tổng doanh thu tại nước ngoài của điện ảnh Hàn Quốc là 83,61 triệu USD, tăng 13,3%. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Đài Loan ba năm liên tiếp đứng vị trí thứ nhất, tiếp theo là các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Việt Nam.