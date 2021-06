Hàn Quốc coi chiến lược chuỗi cung ứng của Mỹ là cơ hội với doanh nghiệp trong nước

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 9/6 ra thông cáo báo chí, cho biết kể từ sau khi Mỹ công bố Sắc lệnh hành chính ngày 24/2, Chính phủ đã khởi động cơ chế hợp tác liên ngành và công-tư, chuẩn bị cho việc xây dựng mạng lưới cung ứng ổn định các mặt hàng trọng tâm trong đó có chíp bán dẫn.Về chiến lược đẩy mạnh chuỗi cung ứng với 4 mặt hàng trọng tâm của Mỹ, trong đó có chíp bán dẫn và pin, Seoul sẽ coi đây là cơ hội để đẩy mạnh chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp trong nước, đồng thời là cơ hội xúc tiến ra thị tường toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc.Đặc biệt, tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 vừa qua, hai nước đã đạt được tiến triển lớn về việc hợp tác nhằm ổn định chuỗi cung ứng, như đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm gồm chíp bán dẫn, hợp tác nghiên cứu và phát triển.Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hợp tác Hàn-Mỹ và hợp tác công-tư, ổn định chuỗi cung ứng, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng toàn cầu.Chính phủ Mỹ ngày 8/6 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo kết quả điều tra tiến hành trong 100 ngày về chuỗi cung ứng 4 mặt hàng trọng tâm là chíp bán dẫn, pin, đất hiếm và dược phẩm y sinh. Trước đó, Tổng thống Joe Biden từng ký Sắc lệnh hành chính ngày 24/2, chỉ thị Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng điều tra về chuỗi cung ứng 4 mặt hàng trên.Lý do bề nổi của cuộc điều tra này là nhằm củng cố nền tảng ngành chế tạo các mặt hàng trọng tâm, đã lộ ra nhiều điểm yếu kém sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, lý do sâu xa của cuộc điều tra đó là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp của Mỹ, giảm mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc.Trong báo cáo điều tra 100 ngày có phương án ổn định chuỗi cung ứng là hỗ trợ về mặt chính sách như tăng cường nguồn lực sản xuất tại Mỹ, mở rộng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, phối hợp với đồng minh và các đối tác của Mỹ. Đặc biệt, Nhà Trắng còn đề cập tới kế hoạch đầu tư 17 tỷ USD của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào lĩnh vực chíp bán dẫn tại Mỹ, nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hợp tác với các đối tác và đồng minh nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng chíp bán dẫn.Sau khi Mỹ ban hành Sắc lệnh hành chính, Chính phủ Hàn Quốc đã lập nhóm công tác về an ninh công nghiệp do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đứng đầu, tổ chức 10 cuộc họp rà soát tình hình.