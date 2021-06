Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 11/6 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 6", đánh giá xuất khẩu và đầu tư vẫn đang duy trì xu hướng hồi phục vững chắc, tiêu thụ nội địa tiếp tục chiều hướng cải thiện, tuyển dụng đã tăng mạnh hai tháng liên tiếp.Trong báo cáo lần này, Chính phủ đánh giá rõ hơn về xu hướng cải thiện của tiêu thụ nội địa, dựa trên căn cứ là lượng thanh toán qua thẻ tháng 5 tăng 6,8% so với một năm trước, doanh thu trung tâm thương mại tăng 17,3%, các cửa hàng giảm giá tăng 6,8%, doanh thu mua sắm trực tuyến tăng 48,4%.Lượng khách Trung Quốc thăm Hàn Quốc tăng 131,4%; chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 105,2 điểm, tăng 3 điểm so với tháng trước. Tuy nhiên, doanh số bán xe ô tô trong nước giảm 17%.Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 2,6% so với một năm trước, hai tháng liên tiếp tăng ở ngưỡng 2%, do giá dầu mỏ, nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng. Chỉ số vật giá cơ bản tăng 1,5%.Chính phủ đánh giá mặc dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã được điều chỉnh tăng, tập trung vào các nước lớn, nhưng vẫn còn tồn tại lo ngại lạm phát do sự gia tăng của giá nguyên vật liệu. Chính phủ đã đề cập tới lo ngại lạm phát 4 tháng liên tiếp từ tháng 3.Sản xuất công nghiệp tháng 4 giảm 1,1%, trong đó sản xuất dịch vụ tăng 0,4% nhưng sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản lại giảm 1,6% so với một tháng trước. Doanh số bán lẻ tăng 2,3%, đầu tư thiết bị tăng 3,5%, đầu tư xây dựng lại giảm 0,8%.Xuất khẩu tháng 5 tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ kết quả khả quan của các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, hóa dầu.Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) ngành chế tạo đạt 96 điểm, tương tự tháng trước, triển vọng BSI tháng 7 là 97 điểm, tăng 1 điểm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số biến động kinh tế trong tương lai gần, tăng lần lượt 1,1 điểm và 0,4 điểm trong tháng 4.Số lao động có việc làm trong tháng 5 tăng 619.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4%, giảm 0,5%.Về thị trường tài chính tháng 5, giá cổ phiếu tăng do tâm lý kỳ vọng về hồi phục kinh tế trong và ngoài nước. Tỷ giá hối đoái won/USD giảm, giá trị đồng won tăng. Lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng theo lãi suất toàn cầu.Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ dốc toàn lực quản lý rủi ro trong và ngoài nước, xúc tiến các bài toán chính sách. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung mọi nguồn lực chính sách để lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai, phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm, nhằm củng cố xu hướng hồi phục của nền kinh tế, đẩy mạnh hỗ trợ hồi phục tuyển dụng, dân sinh.