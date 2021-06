Photo : YONHAP News

Trang chủ internet của tạp chí Time (Mỹ) ngày 24/6 công bố ảnh bìa tạp chí số tháng 7 hình Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cùng bài phỏng vấn Tổng thống.Trước đó, tạp chí Time cũng từng đăng hình Tổng thống Moon trong ảnh bìa ấn bản khu vực châu Á số tháng 5/2017, thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc, cùng bài báo với nhan đề "Nhà đàm phán" (The negotiator).Bức ảnh trang bìa có dòng chữ "Đề xuất cuối cùng" (Final Offer). Bài báo liên quan có tựa đề là "Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nỗ lực lần cuối để chữa lành Tổ quốc" (South Korean President Moon Jae-in Makes One Last Attempt to Heal His Homeland). Trong đó có nội dung Tổng thống thể hiện quyết tâm dốc toàn lực vì "hòa bình bán đảo Hàn Quốc" cho tới ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.Trong bài phỏng vấn, ông Moon nhấn mạnh sẽ tiếp tục đối thoại và trao đổi, nhằm kêu gọi sự tin tưởng của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều tiên Kim Jong-un. Đặc biệt, ông sẽ kéo miền Bắc quay lại bàn đối thoại bằng "ngoại giao vắc-xin".Bài báo giới thiệu cụ thể về toàn bộ quá trình, từ khi Tổng thống Moon Jae-in đắc cử, bán đảo Hàn Quốc rơi vào căng thẳng, ba lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong năm 2018, thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội năm 2019, cho tới vụ Bắc Triều Tiên cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung.Kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, Tổng thống Moon đã nỗ lực để thổi sức sống cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, như hội đàm với Tổng thống Biden ngày 21/5. Mặc dù vậy, thời gian hiện nay đang rất gấp rút, bởi cuộc bầu cử Tổng thống mới sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau.Trong bài phỏng vấn với Time, ông Moon cũng thừa nhận rằng thời gian còn lại không nhiều. Hòa bình hiện tại rất "mỏng manh và dễ vỡ", có thể lung lay bất cứ lúc nào.Tạp chí Time dẫn đánh giá của Tổng thống Moon về Chủ tịch Kim Jong-un, cho rằng đó là một con người "chính trực và nhiệt tình, nắm rõ bất cứ vấn đề gì đang xảy ra trên thế giới".Ông Moon cũng nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un trước đây, đó là hy vọng con cái mình sẽ không phải "gánh vác" hạt nhân. Tổng thống nhấn mạnh về quyết tâm cải thiện quan hệ liên Triều.Tuy nhiên, tạp chí Time cũng chỉ ra rằng cộng đồng quốc tế vẫn đang chỉ trích mạnh mẽ về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, thêm vào đó là tình hình chính trị tại Hàn Quốc cũng khá "căng thẳng", Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất hợp tác vắc-xin với miền Bắc nhưng ý tưởng này chưa đủ "độc đáo và sáng tạo" để có thể phá vỡ tình hình bế tắc hiện tại.