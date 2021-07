Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in quyết định bổ nhiệm nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) làm "Đặc phái viên của Tổng thống vì thế hệ tương lai và văn hóa" (Special Presidential Envoy for Future Generations and Culture).Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Park Kyung-mee trong buổi họp báo ngày 21/7 đã thông báo quyết định trên của Tổng thống. Phủ Tổng thống giải thích quyết định này là một phần trong nỗ lực ngoại giao công chúng (Public Diplomacy) của Chính phủ, nhằm mở rộng chân trời ngoại giao thông qua hội tụ sức mạnh ngoại giao của nhân dân.Trên cương vị là "Đặc phái viên của Tổng thống", BTS dự kiến sẽ tham dự các hội nghị quốc tế quan trọng, như khóa họp 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới, truyền đi lời an ủi và thông điệp về hy vọng cho thanh niên toàn thế giới.Ngoài ra, BTS cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm xúc tiến hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các bài toán toàn cầu như môi trường, cải thiện tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, tôn trọng tính đa dạng.Phát ngôn viên Phủ Tổng thống nhắc tới việc một ngày trước, ca khúc mới của BTS mang tên "Permission to Dance" đã xếp thứ nhất bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard (Mỹ), nối tiếp thành tích của ca khúc "Butter" 7 tuần liên tiếp xếp Quán quân bảng xếp hạng này.Phủ Tổng thống đánh giá lời bài hát chứa đựng sự an ủi, vũ điệu lồng ghép ngôn ngữ ký hiệu đã thể hiện thông điệp về sự chung sống, hòa hợp giữa các chủng tộc trên toàn thế giới. Những thông điệp này hoàn toàn tương đồng với quyết tâm của Hàn Quốc, đó là đoàn kết, hợp tác với toàn thế giới để chiến thắng đại dịch COVID-19.Phủ Tổng thống kỳ vọng những hoạt động sắp tới của BTS trên cương vị là Đặc phái viên của Tổng thống sẽ góp phần lớn giúp nâng cao vị thế quốc gia của Hàn Quốc, trở thành quốc gia đi đầu trong thời đại hậu COVID-19.