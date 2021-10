Bắc Triều Tiên nhấn mạnh về tính chính đáng của vụ phóng tên lửa SLBM

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vào ngày 21/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc khẳng định Bắc Triều Tiên tuyệt đối sẽ không để căng thẳng dâng cao trên bán đảo Hàn Quốc nếu như thế lực bên ngoài không ngăn nước này thực hiện chủ quyền hợp pháp của mình. Tuy nhiên, nếu Mỹ và các thế lực tay sai của Mỹ lựa chọn hành động sai lầm thì sẽ có thể trở thành chất xúc tác gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) kiểu mới mà Viện Khoa học quốc phòng nước này tiến hành vào ngày 19/10 là một hoạt động bình thường nhằm thực hiện kế hoạch phát triển khoa học quốc phòng dài hạn, không gây uy hiếp hay thiệt hại gì tới sự an toàn của các nước láng giềng và khu vực.Bắc Triều Tiên lấy làm lo ngại về việc Mỹ đang phản ứng bất bình thường về việc một quốc gia thực hiện chủ quyền chính đáng của mình. Như đã làm rõ trước đây, miền Bắc không dùng khả năng răn đe để nhắm vào một nước hay thế lực nào nhất định, mà chỉ nhằm ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Washington và Seoul đã được loại khỏi đối tượng "kẻ thù chính" của Bình Nhưỡng.Vụ phóng tên lửa lần này cũng không hề nhắm vào Mỹ mà chỉ đơn thuần là vì mục đích phòng thủ quốc gia, một dự án đã được lên kế hoạch từ trước, nên Washington không cần phải bận tâm hay lo lắng.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao miền Bắc chỉ trích việc Mỹ đang có những động thái quá khích, như liên tiếp đưa ra lập trường dưới danh nghĩa người phát ngôn Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, quy kết vụ phóng tên lửa của miền Bắc là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, uy hiếp tới hòa bình và ổn định khu vực; thậm chí còn đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an.Người phát ngôn miền Bắc nhấn mạnh nước này đã từng bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Mỹ và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đang chạm vào "quả bom hẹn giờ nguy hiểm". Mỹ rõ ràng đang áp dụng tiêu chuẩn kép, chỉ trích Bình Nhưỡng phát triển, thử nghiệm những vũ khí mà chính Washington cũng đang sở hữu hoặc phát triển. Điều này không khỏi khiến Bắc Triều Tiên hoài nghi về tính chân thực của lập trường "không đối đầu với Bình Nhưỡng" mà Washington nhấn mạnh gần đây.