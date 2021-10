Dịch vụ mạng internet của KT bị sự cố do lỗi thiết lập hệ thống

Photo : YONHAP News

Trong vòng khoảng 40 phút từ lúc 11 giờ 20 phút trưa ngày 25/10, các dịch vụ internet có dây và không dây của hãng viễn thông KT đã bị gặp sự cố, khiến khách hàng của hãng trên toàn quốc gặp bất tiện lớn, không thể sử dụng internet.Tất cả các thao tác trên nền tảng inernet của KT như tìm kiếm trực tuyến, hệ thống giao dịch chứng khoán, hệ thống thanh toán ở các cửa hàng, hệ thống công việc của doanh nghiệp đều gặp trục trặc.Trong quá trình này, một số khách hàng còn không thực hiện được cuộc gọi thông thường. Việc liên lạc tới trung tâm chăm sóc khách hàng cũng không thể thực hiện.Cho tới trưa cùng ngày, phần lớn các dịch vụ internet đều đã hoạt động bình thường trở lại, nhưng một số khu vực thì khôi phục chậm hơn.Ban đầu, KT phỏng đoán nguyên nhân dẫn tới sự cố này là do tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), nhưng khoảng hơn hai tiếng sau, hãng đính chính lại là do lỗi thiết lập.Hãng giải thích ban đầu đã phỏng đoán đây là vụ tấn công DDos do phát sinh tình trạng quá tải lưu lượng. Nhưng sau khi kiểm tra một cách kỹ lưỡng, hãng xác định nguyên nhân là do lỗi thiết lập định tuyến (rounting, đường đi của mạng). Hãng sẽ hợp tác với Chính phủ để làm rõ hơn nữa vấn đề. KT xin lỗi vì đã gây ra bất tiện lớn cho người dùng.