Các hãng sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 Hàn Quốc khẳng định sản phẩm hiệu quả với biến thể Omicron

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết các công ty sản xuất bộ kit xét nghiệm COVID-19 trong nước đều khẳng định sản phẩm của mình có thể phát hiện được biến thể mới Omicron.Sản phẩm bộ kit của hãng Seegene là theo phương thức khuếch đại gen (PCR), có thể phát hiện 4 chủng gen virus COVID-19 hiện nay và 5 chủng gen virus đột biến, trong đó có ba gen đột biến của biến thể Omicron. Nếu phát hiện được ba chủng gen đột biến này thì có thể phỏng đoán bệnh nhân đã mắc biến thể Omicron.Bộ kit của công ty MiCo BioMed là theo phương thức phát hiện kháng nguyên, nên không bị ảnh hưởng bởi biến thể Omicron, vẫn có thể phát hiện được ca nhiễm. Cùng với đó, hãng này cũng đã phát triển bộ kit PCR có thể phân biệt được biến thể Omicron và biến thể Delta, hiện mới được bán hạn chế cho mục đích nghiên cứu thử nghiệm, và đang xúc tiến xin cấp phép trong và ngoài nước.Bộ kit của hãng SD BioSensor cũng là bộ kit PCR, đang được sử dụng tại các trạm xét nghiệm lưu động trong nước. Hãng này khẳng định sản phẩm có thể phát hiện tất cả các biến thể, trong đó có biến thể mới Omicron.Bộ kit xét nghiệm PCR của hãng LabGenomics cũng có thể phát hiện được biến thể Omicron. Hãng này đã khẳng định điều này với các đối tác tại nước ngoài.Vào ngày 24/11, các nhà khoa học Nam Phi đã báo cáo lên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc phát hiện biến thể mới, có tới 32 đột biến tại protenin gai (thành phần giúp virus bám vào tế bào cơ thể). Sau đó, WHO đã chỉ định biến thể mới là biến thể đáng lo ngại (Variant of Concern).Một ngày trước, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) khẳng định với hệ thống xét nghiệm trong nước hiện nay, hoàn toàn có thể xét nghiệm tất cả các ca nhiễm COVID-19, trong đó có cả biến thể Omicron.