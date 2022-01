Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền cam kết nới lỏng quy chế về tái xây dựng

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 13/1 đã tổ chức buổi tọa đàm chính sách với người dân quận Nowon (Seoul) về chủ đề nới lỏng quy chế tái xây dựng.Ứng cử viên Lee chỉ ra rằng việc tái xây dựng tại khu vực phía Bắc sông Hàn, Seoul bị hạn chế do Chính phủ siết chặt quy chế về kiểm tra an toàn. Ông Lee xin lỗi vì đã gây ra khó khăn cho người dân, cam kết sẽ điều chỉnh một cách hợp lý các tiêu chuẩn về kiểm tra an toàn, nới lỏng quy định về hệ số sử dụng đất và giới hạn về số tầng của công trình.Cụ thể, ông Lee cho biết sẽ xây dựng thêm khu vực nhà ở loại 4, cho phép nâng 500% hệ số sử đụng đất. Tuy nhiên, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền cam kết sẽ hoàn lại lợi ích từ quá trình phát triển một cách thích hợp, như xây dựng nhà ở xã hội.Vào cùng ngày, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đã tham dự một buổi thảo luận chính sách do Hiệp hội Hành chính công và Hiệp hội Chính sách Hàn Quốc tổ chức, cam kết sẽ cải cách chức năng Phủ Tổng thống "gọn nhẹ" hơn.Ngoài ra, ông sẽ trao toàn quyền cho Bộ trưởng các ban ngành để các Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả công việc. Trên tinh thần tam quyền phân lập, ông sẽ tôn trọng tối đa nhận định của Quốc hội trong trường hợp Quốc hội đánh giá một ứng cử viên là không phù hợp qua phiên điều trần nhân sự. Ứng cử viên Yoon cũng cam kết xây dựng một Chính phủ dựa trên nền tảng số.Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Sim Sang-jung của đảng Công lý đêm ngày 12/1 đột ngột tuyên bố dừng mọi lịch trình, "án binh bất động" tại nhà riêng. Nội bộ đảng Công lý cho biết bà Sim bị sốc và đang suy xét lại sau khi thấy tỷ lệ ủng hộ giậm chân tại chỗ thời gian gần đây. Ban lãnh đạo Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống đảng Công lý quyết định đồng loạt rút lui do nhận định tình hình tranh cử hiện nay đang rất nghiêm trọng.Ứng cử viên Tổng thống Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân thì chỉ trích cam kết chi trả 2 triệu won (1.682 USD)/tháng cho binh sĩ của hai ứng cử viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol là nhằm "mua chuộc lá phiếu" của tầng lớp cử tri thanh niên. Về việc đảng Dân chủ đồng hành và đảng Sức mạnh quốc dân xúc tiến tổ chức tranh luận trên truyền hình giữa ứng cử viên Tổng thống của hai đảng, ông Ahn đề xuất tổ chức tranh luận giữa ba bên, trong đó bao gồm cả ông này.