Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu lịch trình thăm Ả-rập Xê-út

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Ả-rập Xê-út, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/1 (giờ địa phương) đã có buổi hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman. Tại đây, Tổng thống Moon khẳng định công nghệ nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc có hiệu quả kinh tế và độ an toàn đẳng cấp thế giới.Đề cập đến thành công của dự án nhà máy điện nguyên tử Barakah do Hàn Quốc xây dựng tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Tổng thống tin tưởng Hàn Quốc có thể trở thành đối tác tốt nhất của Ả-rập Xê-út trong lĩnh vực này.Ả-rập Xê-út là quốc gia thứ hai mà ông Moon đến thăm trong chuyến công du ba nước Trung Đông lần này. Tiếp nối thành quả hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá 4.000 tỷ won (3,35 tỷ USD) với UAE, Tổng thống Moon tiếp tục quảng bá về vũ khí của Hàn Quốc với quốc gia nhập khẩu vũ khí số một thế giới này.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee cho biết ngoài việc chỉ xuất khẩu các hệ thống vũ khí, Seoul sẽ hợp tác tối đa để chuyển giao công nghệ nhằm sản xuất vũ khí ngay ở nước sở tại.Tiếp đó, trong cuộc gặp gỡ với các doanh nhân địa phương, ông Moon đã chỉ ra ba chủ đề được coi là lĩnh vực mở rộng giao lưu giữa hai nước gồm kinh tế hydro, đô thị thông minh và hợp tác y tế. Chính phủ hai nước sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho hợp tác các doanh nghiệp. Đặc biệt, thỏa thuận khung (Framework Agreement) được hai bên ký kết lần này sẽ giúp hỗ trợ tài chính nhanh chóng và dễ dàng hơn.Trong lịch trình tiếp theo, Tổng thống Moon sẽ gặp gỡ Tổng thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), một cơ chế hợp tác gồm 6 nước trong đó có Ả-rập Xê-út, để tuyên bố nối lại đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA).Sau khi thăm công trường dự án xây dựng tàu điện ngầm ở thủ đô Riyadh mà doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia thi công, Tổng thống Moon sẽ rời Ả-rập Xê-út và di chuyển đến Ai Cập, điểm đến cuối cùng trong chuyến công du này.Trong một tin liên quan, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 18/1 (giờ địa phương) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc thành lập doanh nghiệp liên doanh rèn đúc trong Khu công nghiệp hàng hải King Salman tại Ả-rập Xê-út.