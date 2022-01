Hyundai và Kia giành giải “Xe có giá trị kinh tế tốt nhất năm 2022”

Photo : YONHAP News

6 mẫu xe của Hyundai và Kia (Hàn Quốc) đã được tuần báo của Mỹ “U.S. News & World Report” bình chọn cho giải thưởng “Xe có giá trị kinh tế tốt nhất năm 2022” (Best Cars for the Money Awards).Đây là giải thưởng cho chiếc xe xuất sắc về giá trị kinh tế dựa trên đánh giá tổng hợp ở nhiều khía cạnh như chất lượng, tính thương mại, giá xe mới và cũ, phí bảo dưỡng.Theo đó, hãng ô tô Hyundai và Kia nhận được giải thưởng ở 6 trên tổng số 11 hạng mục.Santa Fe của Hyundai chiến thắng ở hạng mục xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ trung (hai hàng ghế), Telluride của Kia giành giải ở hạng mục SUV cỡ lớn (ba hàng ghế).Dòng xe Tucson của Hyundai và Kona của Kia lần lượt chiếm vị trí đầu ở hạng mục xe SUV cỡ vừa và cỡ nhỏ.Ngoài ra, xe lai điện Tucson Hybrid đã xếp thứ nhất trong hạng mục xe SUV hybrid- điện. Dòng xe Elantra (tên tiếng Hàn: Avante) dẫn đầu trong hạng mục xe ô tô hybrid-điện.