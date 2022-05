Lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 20 Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Lễ nhậm chức Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu vào sáng 10/5 với khẩu hiệu "Đại Hàn Dân Quốc một lần nữa! Đất nước mới của người dân". Tân Tổng thống cùng phu nhân Kim Keon-hee tiến vào lễ nhậm chức lúc 11 giờ trưa.Sau khi viếng xong Nghĩa trang quốc gia Seoul, lúc 10 giờ 50 phút sáng cùng ngày, tân Tổng thống cùng phu nhân tới cổng trụ sở Quốc hội, xuống xe và nhận hoa từ các em thiếu nhi.Có tổng cộng 41.000 ghế ngồi được chuẩn bị, trong đó có 24.000 chỗ ngồi dành cho người dân. Tham dự lễ nhậm chức có Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, "đệ nhị phu quân" Douglas Emhoff là chồng của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, và Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.Tổng thống và phu nhân không lên xe ô tô di chuyển tới phía trước bục sân khấu tương tự như các lễ nhậm chức trước đây, mà đi bộ khoảng 180m từ cổng Quốc hội, vừa đi vừa chào hỏi người dân tới tham dự lễ nhậm chức.Sau đó, Tổng thống cùng 20 "đại diện hy vọng người dân" được Ủy ban trù bị lễ nhậm chức lựa chọn, tiến lên khu vực bục diễn thuyết, chào hỏi các vị khách quý trong đó có cựu Tổng thống Moon Jae-in và cựu Tổng thống Park Geun-hye.Cựu Tổng thống Lee Myung-bak không thể tham dự do đang trong tù, nên phu nhân Kim Yoon-ok tham dự thay. Bà Roh So-young, con gái cố Tổng thống Roh Tae-woo cũng có mặt. Phu nhân cố Tổng thống Roh Moo-hyun là bà Kwon Yang-sook không thể tham dự vì lý do sức khỏe.Trình tự đầu tiên của lễ nhậm chức là "Tuyên thệ trước quốc kỳ", trong đó 4 "anh hùng nhân dân" đọc lời tuyên thệ. Tiếp theo, Quốc ca được cất lên bởi Dàn hợp xướng Cầu vồng gồm các em thiếu nhi gia đình đa văn hóa và nghệ sĩ opera Yeon Kwang-chul thể hiện.Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết sẽ tái thiết Hàn Quốc thành một đất nước nơi người dân là những chủ nhân đích thực, trên nền tảng là chủ nghĩa tự do dân chủ và cơ chế kinh tế thị trường.Sau lễ nhậm chức, ông Yoon di chuyển ngay tới văn phòng làm việc tại quận Yongsan, tiếp phái đoàn đại diện của các nước.