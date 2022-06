Giá dầu ăn và dầu ô liu tăng từ 1/7

Photo : YONHAP News

Giới kinh doanh thực phẩm Hàn Quốc ngày 27/6 cho biết từ ngày 1/7, giá dầu hạt cải Haepyo của hãng thực phẩm Sajo loại 250 ml bán tại một số cửa hàng tiện lợi sẽ tăng 20,8%, từ 2.400 won (1,87 USD) lên 2.900 won (2,26 USD)/chai; giá dầu ô liu ép tăng thêm 17,7%, từ 4.500 won (3,5 USD) lên 5.300 won (4,12 USD).Hãng Sajo giải thích lý do quyết định tăng giá là bởi giá nguyên liệu đầu vào leo thang.Hãng thực phẩm Ottogi mới đây cũng tăng gần 20% giá dầu ăn loại can 18 lít dùng cho các quán ăn vào tuần trước. Giá dầu ăn can 18 lít bị ảnh hưởng nhiều bởi giá ngũ cốc thế giới, nên đây là sản phẩm có mức tăng lớn nhất trong số các mặt hàng chính.Ngoài ra, từ ngày 1/7, Ottogi cũng sẽ tăng giá một số sản phẩm như mayonnaise và mì somen.