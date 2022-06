Hàn Quốc cấp phép cho vắc-xin COVID-19 đầu tiên phát triển trong nước

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) sáng ngày 29/6 đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định lần cuối, quyết định cấp phép cho vắc-xin COVID-19 do hãng Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) phát triển mang tên “SKYCovione” (mã hiệu GBP510).Loại vắc-xin này được MFDS cấp phép với mục đích phòng ngừa COVID-19 cho người trưởng thành trên 18 tuổi, được tiêm làm hai liều cách nhau 4 tuần.Đặc biệt, vắc-xin có thể bảo quản lạnh từ 2-8 độ C, nên có thể sử dụng tại cả quốc gia không đủ điều kiện bảo quản và phân phối vắc-xin ở nhiệt độ cực thấp.Trước đó, Ủy ban thẩm định dược phẩm trung ương, cơ quan tư vấn của MFDS, đã ra kết luận vắc-xin do SK Bioscience phát triển phù hợp về tính an toàn và tính hiệu quả.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 29/6, Hàn Quốc ghi nhận 10.463 ca mắc COVID-19 mới, quay lại ngưỡng 10.000 ca sau 20 ngày.Số ca mắc mới đã tăng gần 1.500 ca so với một tuần trước. Đặc biệt, số ca ngoại nhập lần đầu vượt trên 200 ca trong vòng 5 tháng. Hệ số lây nhiễm bằng 1.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 29/6, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Lee Ki-il cho biết hệ số lây nhiễm lớn hơn 1 mang ý nghĩa số ca mắc mới sẽ chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cho rằng vẫn còn sớm để nhận định dịch bệnh đang bắt đầu tái bùng phát trong nước.