“Ngoài vòng pháp luật 2” bị cấm chiếu tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Nguồn tin địa phương ngày 7/7 cho biết, Lotte Cinema đã xúc tiến chiếu rạp phim điện ảnh “The Outlaw 2” (tạm dịch: "Ngoài vòng pháp luật 2") tại Việt Nam song không được các nhà chức trách nước này phê duyệt.Lotte Entertainment, công ty đầu tư và phát hành phim liên kết với Lotte Cinema, tháng 5 vừa qua đã nộp đơn thẩm định phân loại phim cho Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, phim bị đánh giá là có quá nhiều cảnh bạo lực và không được phê duyệt."Ngoài vòng pháp luật 2" là một bộ phim hành động kể về kế hoạch của thanh tra quái vật Ma Seok-do (do Ma Dong-seok thủ vai) và cộng sự nhằm tiêu diệt nhóm xã hội đen do băng đảng máu lạnh Kang Hae-sang (do Son Suk-ku thủ vai) dẫn dắt đang thâu tóm cộng đồng tại Việt Nam.Phim lấy bối cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, được mô tả là vùng đất vô pháp luật nơi bọn tội phạm người Hàn không ngần ngại bắt cóc và sát hại du khách. Vì lý do này, có phân tích cho rằng bộ phim bị cấm chiếu do hình ảnh tiêu cực về thành phố Hồ Chí Minh trong phim.Một người trong ngành rạp chiếu phim cho rằng quyết định cấm chiếu phim "Ngoài vòng pháp luật 2" được đưa ra vì bộ phim làm tổn hại hình ảnh quốc gia Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim Hàn Quốc bị cấm chiếu tại Việt Nam.Năm 2012, CJ CGV có kế hoạch chiếu bộ phim "R2b: Return To Base” (tựa tiếng Việt: Biệt đội tiêm kích) nhưng không qua được khâu kiểm duyệt. Vào thời điểm đó, cơ quan kiểm duyệt quyết định rằng "không thể cho phép bộ phim chiếu ngoài rạp vì có những cảnh đánh nhau liên Triều".Việt Nam quy định cấm chiếu những bộ phim gây tranh cãi liên quan đến lập trường của Chính phủ hoặc lợi ích quốc gia.Ngày 12/3, Bộ Văn hóa Việt Nam cũng đã quyết định cấm chiếu bộ phim “Uncharted” (tựa tiếng Việt: Thợ săn cổ vật) của “người Nhện” Tom Holland do có hình ảnh “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vạch ra nhằm đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, vốn bị cộng đồng quốc tế phản đối.Trong một tin liên quan, từ tháng 1 năm sau, Việt Nam sẽ tăng cường kiểm duyệt bằng cách yêu cầu các công ty nước ngoài gửi kịch bản trước khi làm phim trong nước.Ngày 14/6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi, yêu cầu các công ty hoặc cá nhân nước ngoài muốn làm phim trong nước nộp tóm tắt phim và kịch bản cụ thể để xin giấy phép của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Nội dung sửa đổi cũng quy định rằng các nhà làm phim phải nỗ lực làm phim không vi phạm Hiến pháp hoặc tổn hại đoàn kết dân tộc, không làm xói mòn lợi ích quốc gia và các giá trị văn hóa của Việt Nam .