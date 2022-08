Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp nền tảng phải lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) và báo mạng VnExpress của Việt Nam ngày 19/8 cho biết Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định 53, quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2022.Theo nghị định này, các doanh nghiệp nền tảng lớn như Google, Facebook, các doanh nghiệp viễn thông sẽ phải lưu trữ dữ liệu liên quan tới người dùng Việt Nam ở trong nước, tối thiểu trong vòng hai năm, và phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở nước sở tại.Các dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam là thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra (tên tài khoản sử dụng dịch vụ, thời gian sử dụng dịch vụ, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký được gắn với tài khoản hoặc dữ liệu); dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam: bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác.Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Công an ra quyết định, các doanh nghiệp này phải hoàn thành việc lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.Đồng thời, cơ quan chức năng Việt Nam cũng có thể yêu cầu doanh nghiệp nộp dữ liệu để phục vụ mục đích điều tra, hoặc đề nghị xóa nội dung nào vi phạm quy định của Chính phủ Việt Nam, như tuyên truyền chống phá Nhà nước.Bất chấp sự thay đổi xã hội và sự cải cách kinh tế nhanh chóng, đảng Cộng sản Việt Nam đang siết chặt kiểm soát với các luồng dư luận chỉ trích. Năm 2019, nước này thông qua Luật An ninh mạng với nội dung cấm lập ra các tổ chức, tuyên truyền với mục đích chống phá Nhà nước. Tháng 6 năm ngoái, Việt Nam lập tiếp hướng dẫn với mạng xã hội.Việt Nam cũng đang đẩy mạnh đánh thuế với các doanh nghiệp nền tảng trực tuyến lớn. Bộ Tài chính Việt Nam đã đánh thuế tổng cộng 5.000 tỷ đồng với các doanh nghiệp nền tảng trực tuyến lớn như Google, Facebook trong vòng 4 năm qua từ năm 2018. Riêng trong năm ngoái, Việt Nam đánh thuế 1.320 tỷ đồng với các đối tượng này, tăng 15% so với một năm trước.