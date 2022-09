Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ trích chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền tiền nhiệm

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với tờ Thời báo New York (Mỹ) được đăng tải vào ngày 18/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Hàn Quốc coi trọng khả năng dự đoán trong "kẽ hở" cạnh tranh Mỹ-Trung, và sẽ giữ lập trường rõ ràng với hai nước.Ông Yoon nhận xét trong thời gian qua, Seoul đã thể hiện thái độ mập mờ giữa Washington và Bắc Kinh. Tổng thống Hàn Quốc đồng thời chỉ trích gay gắt chính sách với Bắc Triều Tiên của chính quyền tiền nhiệm, cho rằng Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in bị ám ảnh bởi "một người bạn đặc biệt" là Bắc Triều Tiên.Về hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật Bản, Tổng thống Yoon cho rằng việc hợp tác là điều cần thiết và không có lý do gì để tránh né, nhằm đảm bảo an ninh khu vực Đông Bắc Á, đối phó với hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng.Mặt khác, vào cùng ngày, cựu Tổng thống Moon Jae-in đã lần đầu đưa ra thông điệp liên quan tới chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ mới.Trong bài phát biểu chúc mừng gửi tới phiên thảo luận kỷ niệm 4 năm Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018 được tổ chức tại Quốc hội vào ngày 19/9, cựu Tổng thống cho rằng nếu không có đối thoại thì cũng không có hòa bình, và sự tin tưởng chính là xuất phát điểm của mọi cuộc đối thoại. Đặc biệt, ông Moon nhấn mạnh dù thay đổi chính quyền thì vẫn phải tiếp tục tôn trọng và thực thi các thỏa thuận liên Triều.Đây là lần đầu tiên ông Moon Jae-in chính thức đề cập tới một vấn đề chính sách kể từ sau khi hết nhiệm kỳ, thể hiện sự mâu thuẫn ý kiến với Tổng thống đương nhiệm trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chỉ ra rằng động thái của ông Moon Jae-in là can thiệp chính trị không phù hợp, yêu cầu ông xin lỗi.Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì lấy làm tiếc vì chính quyền đương nhiệm đã hạ thấp chính sách của Chính phủ tiền nhiệm nhằm biện minh cho sự "vô tri" ngoại giao của mình.