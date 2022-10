Seoul cảnh báo sẽ đối phó quyết liệt hơn nữa với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Văn phòng an ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han sáng ngày 6/10 đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), thảo luận phương án đối phó với động thái khiêu khích tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên.NSC chỉ ra rằng miền Bắc thực hiện vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng cùng ngày trong khi Hội đồng bảo an Liên họp quốc đang họp để thảo luận về biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đó của nước này. Đây là một động thái thách thức tới cộng đồng quốc tế, không thể phớt lờ.Tiếp đó, cuộc họp đề cập tới việc tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ được tái điều động tới vùng biển phía Đông sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung ngày 4/10 của Bình Nhưỡng, khẳng định liên quân Hàn-Mỹ sẽ đối phó quyết liệt hơn nữa với khiêu khích từ miền Bắc.NSC nhấn mạnh liên quân Hàn-Mỹ đã liên tục thể hiện năng lực thăm dò và truy dấu ngay lập tức các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trong thời gian tới, hai nước sẽ đẩy cao hơn nữa hợp tác an ninh và trạng thái phòng thủ liên quân, đối phó chặt chẽ với khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích, dù dưới bất cứ hình thức nào, trong đó bao gồm cả khiêu khích cục bộ.Văn phòng an ninh quốc gia cùng ngày đã báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk-yeol vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc.Trả lời phỏng vấn của báo giới sáng cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đề cập tới vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc, và việc tàu sân bay Ronald Reagan đã quay lại hải phận Hàn Quốc vào 8 giờ tối hôm trước.Ông Yoon nhận định cả tình hình kinh tế và an ninh quốc tế đều không ổn định. Tổng thống cam kết sẽ chăm lo đời sống dân sinh và đảm bảo sự an toàn cho người dân dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc và hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.