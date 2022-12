Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4,6 tỷ USD cổ phiếu Hàn Quốc trong hai tháng

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu do Sở Giao dịch chứng khoản Hàn Quốc (KRX) công bố, trong hai tháng từ ngày 1/10 đến 29/11, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 6.078 tỷ won (4,6 tỷ USD) cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI), nhưng bán ròng 36,7 tỷ won (27,8 triệu USD) tại sàn giao dịch KOSDAQ.Các hạng mục mà nhà đầu tư đã mua chủ yếu là cổ phiếu giá cao trên sàn KOSPI, tức cổ phiếu của những doanh nghiệp dẫn đầu về vốn hóa thị trường. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua nhiều nhất là cổ phiếu của hãng Điện tử Samsung với giá trị 1.970 tỷ won (1,49 tỷ USD), tiếp theo là cổ phiếu công ty LG Energy Solution (1.132 tỷ won (858 triệu USD). Các doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn và pin thứ cấp như Samsung SDI và SK Hynix cũng là những công ty mà các nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều cổ phiếu.Thị phần người nước ngoài sở hữu cổ phiếu tại sàn KOSPI tháng 10 đạt mốc 31%, lần đầu sau 5 tháng, song thị phần này giảm một chút vào tháng 11 (30,69%) do quy mô người nước ngoài mua cổ phiếu giảm.Tại sàn KOSDAQ, tỷ lệ người nước ngoài sở hữu cổ phiếu đạt 8,9% vào tháng 10, tăng 0,06% so với tháng 9 (8,84%), sau đó giảm xuống còn 8,74% vào tháng 11.Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán xu hướng mua cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không kéo dài đến mức thay đổi cục diện thị trường chứng khoán.Một số chuyên gia phân tích nhà đầu tư nước ngoài quyết định mua vào cổ phiếu các doanh nghiệp chíp bán dẫn do nhận thấy xu hướng cổ phiếu rớt giá đã chạm đáy. Thêm vào đó là sự chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ trong tương lai càng rộng, kèm theo đó là giá trị đồng USD cao. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục có các hoạt động mua bán cổ phiếu cho đến quý I năm sau.