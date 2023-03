Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật đã được diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) vào chiều ngày 16/3, phát báo hiệu nối lại hoạt động "ngoại giao con thoi" sau 12 năm bị gián đoạn.Gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết cuộc gặp này mang ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với người dân hai nước, cho rằng quan hệ Hàn-Nhật vốn đang gặp nhiều vấn đề tồn đọng giờ sẽ có một xuất phát mới.Ông Yoon nhấn mạnh Nhật Bản là quốc gia cùng chia sẻ tự do, nhân quyền và giá trị phổ quát với Hàn Quốc và là một đối tác cần hợp tác trong các nghị sự an ninh, kinh tế trên toàn cầu.Về phần mình, Thủ tướng Kishida cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí nối lại hoạt động "ngoại giao con thoi", tức các chuyến thăm định kỳ thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, không bị bó buộc về hình thức tổ chức.Thủ tướng Nhật Bản còn lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên rạng sáng ngày 16/3 là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và khó dung thứ, nhấn mạnh đến sự cần thiết hợp tác song phương Hàn-Nhật nói riêng, cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nói chung.Hội nghị thượng đỉnh cùng ngày được chia thành hai phần, một là hội đàm quy mô nhỏ giữa hai nhà lãnh đạo và một số ít cố vấn cùng tham dự, và hai là hội đàm mở rộng, trao đổi về các nghị sự an ninh, kinh tế nổi cộm.Tại buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã công bố về kết quả cuộc họp. Hai bên đã đạt được nhất trí về việc khôi phục quan hệ và tăng cường hợp tác ở lĩnh vực an ninh, kinh tế.Để làm được điều này, hai bên sẽ sớm khôi phục các kênh thảo luận song phương, trong đó có Đối thoại chiến lược của cơ quan ngoại giao, kinh tế hai nước. Seoul và Tokyo sẽ tiếp tục đối thoại về vấn đề khôi phục "Danh sách trắng", tức đưa nước đối phương vào danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu, sau việc Nhật Bản dỡ bỏ quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.Hai bên cũng nhất trí về việc đối phó chung với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên.Thủ tướng Kishida đã đề cập tới giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến mà Chính phủ Hàn Quốc công bố gần đây, đánh giá đây là một bước đi nhằm khôi phục quan hệ Hàn-Nhật lành mạnh sau một khoảng thời gian khó khăn. Ông Kishida cũng tái khẳng định về việc kế thừa lập trường của những Nội các Nhật Bản trong quá khứ về vấn đề này.Thủ tướng Nhật Bản đã nhắc qua “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ XXI” năm 1998 giữa cựu Tổng thống Kim Dae-jung và cựu Thủ tướng Obuchi Keizo, nhưng không nhắc tới nội dung Tokyo hối lỗi và xin lỗi trong tuyên bố này.Về phần mình, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh cuộc hội đàm thượng đỉnh lần này sẽ là bước khởi đầu để kế thừa và phát triển tuyên bố trên, vượt lên trên lịch sử đau thương giữa hai quốc gia, mở ra "thời đại mới giữa hợp tác Hàn-Nhật".Bên cạnh đó, tại buổi họp báo chung, lãnh đạo hai nước tuyên bố bình thường hóa toàn diện Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).