Người dân Hàn Quốc chính thức được tự do tháo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng

Photo : YONHAP News

Từ ngày 20/3, người dân Hàn Quốc chính thức được phép tháo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người tiếp tục đeo khẩu trang trên đường đi làm trong buổi sáng cùng ngày, một trong số các lý do là tình hình bụi siêu nhỏ nghiêm trọng.Một người dân tại quận Seodaemun, thủ đô Seoul cho biết bản thân vẫn đeo khẩu trang vì bụi siêu nhỏ, ngoài ra, có khoảng 1-2 người đeo khẩu trang trong số 13-14 người trên xe buýt.Quy định bắt buộc đeo khẩu trang chính thức được dỡ bỏ sau 2 năm 5 tháng kể từ sau khi Chính phủ ban hành quy định này từ tháng 10/2020. Biện pháp này áp dụng cho không những xe buýt, tàu điện ngầm mà còn trên tàu hỏa, taxi, máy bay và thuyền bè.Một người dân tại quận Seongbuk (phía Bắc Seoul) chia sẻ việc có thể tháo khẩu trang trên phương tiện công cộng khi không đông người tạo cảm giác tự do và thoải mái, cảm thấy đang dần trở lại được cuộc sống bình thường trước khi có dịch COVID-19.Ngoài ra, người dân cũng có thể tháo khẩu trang tại các quầy thuốc nằm bên trong các cơ sở như siêu thị hoặc ga tàu điện, lý do là nơi đây thường thông thoáng khí vì không có vách hoặc tường ngăn, và chủ yếu chỉ bán dược phẩm hơn là bán thuốc kê theo đơn.Tuy nhiên, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) vẫn khuyến cáo một số nhóm người vẫn nên tiếp tục đeo khẩu trang như người thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao, người lớn tuổi, người thường sử dụng phương tiện công cộng vào khung giờ đông người, nhân viên nhà thuốc.Hiện tại, những nơi vẫn còn bắt buộc đeo khẩu trang là cơ sở y tế như bệnh viện, nơi dễ lây nhiễm như viện dưỡng lão, hiệu thuốc thông thường.Khả năng cao các quy định phòng dịch còn lại như bắt buộc người nhiễm bệnh cách ly trong vòng 7 ngày sẽ được điều chỉnh sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với đại dịch COVID-19 vào cuối tháng 4.Tính đến 0 giờ ngày 20/3, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới là 3.930 người, mức thấp nhất trong vòng 9 tháng kể từ ngày 27/6 năm ngoái.