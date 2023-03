Chính phủ điều chỉnh mục tiêu tỷ lệ cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030 ở nhiều lĩnh vực

Photo : YONHAP News

Ủy ban quốc gia về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon năm 2050 của Hàn Quốc ngày 21/3 công bố "Kế hoạch cơ bản về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon" gồm mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030 và phương án thực hiện.Trong Kế hoạch công bố lần này, Chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu cắt giảm 40% khí nhà kính cho tới năm 2030 (so với năm 2018), nhằm đạt được một xã hội trung hòa carbon vào năm 2050, tương tự như "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC), tức mục tiêu tự nguyện cắt giảm khí hiệu ứng nhà kính cho tới năm 2030, được công bố vào năm 2021 dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in.Tuy nhiên, Chính phủ đương nhiệm đã điều chỉnh về tỷ lệ cắt giảm phát thải ở từng lĩnh vực. Ở lĩnh vực công nghiệp, tỷ lệ cắt giảm được giảm từ 14,5% xuống 11,4% (giảm 3,1%). Như vậy là lĩnh vực công nghiệp sẽ có thể phát thải thêm khoảng 8 triệu tấn khí hiệu ứng nhà kính so với mục tiêu đề ra vào năm 2021. Sự điều chỉnh này được phân tích là phản ánh lập trường của giới doanh nghiệp, cho rằng xét tới trình độ công nghệ hiện nay thì sẽ khó đạt được mục tiêu cắt giảm 14,5% như đề ra ban đầu.Bù lại, Chính phủ nâng mục tiêu cắt giảm ở lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và quốc tế. Ở lĩnh vực chuyển đổi, tỷ lệ cắt giảm được nâng từ 44,4% lên 45,9%, tức phải cắt giảm thêm khoảng 4 triệu tấn khí nhà kính. Chính phủ có kế hoạch nâng tỷ trọng phát điện nguyên tử lên 32,4%, và tỷ trọng năng lượng tái tạo lên trên 21,6% cho tới năm 2030.Tỷ trọng này tương tự với "Kế hoạch cơ bản về cung cầu điện năng lần thứ 10" được công bố tháng 1 năm nay, nhưng nếu so với mục tiêu của NDC năm 2021 (điện nguyên tử 23,9%, năng lượng tái tạo 30,2%), thì tỷ trọng điện nguyên tử tăng, còn tỷ trọng năng lượng tái tạo thấp đi 30,2%.Mục tiêu cắt giảm ở lĩnh vực quốc tế được nâng từ 33,5 triệu tấn lên 37,5 triệu tấn khí thải CO2.Chính phủ dự kiến sẽ chi 89.900 tỷ won (68,63 tỷ USD) ngân sách trong vòng 5 năm tới để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon đề ra lần này.Ủy ban quốc gia về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon sẽ tổ chức buổi trưng cầu dân ý vào ngày 22/3, để thu thập ý kiến các tầng lớp trong xã hội về Kế hoạch cơ bản lần này. Sau đó, Kế hoạch cơ bản sẽ được đưa ra thẩm định tại cuộc họp Nội các, rồi ấn định nội dung cuối cùng trong tháng sau.