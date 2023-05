Các vệ tinh gắn trên tên lửa đẩy Nuri đã kết nối tín hiệu thành công

Photo : YONHAP News

Vào chiều ngày 25/5, Hàn Quốc đã phóng thành công lần ba tên lửa đẩy vũ trụ tự phát triển Nuri tại Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla). Đây là khoảnh khắc ghi nhận kết quả những nỗ lực trong suốt thời gian dài của đội ngũ nghiên cứu và phát triển.Tới tối cùng ngày, 8 vệ tinh được gắn trên tên lửa Nuri lần lượt ổn định thành công trên quỹ đạo đồng bộ Mặt trời nằm ở độ cao cách Trái đất 550 km. Trong số 8 vệ tinh này, quan trọng nhất là vệ tinh thực nghiệm cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 do Trung tâm nghiên cứu vệ tinh nhân tạo thuộc Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển. 40 phút sau vụ phóng, tới 7 giờ 7 phút tối ngày 25/5, vệ tinh này đã lần đầu tiên bắt tín hiệu với Trạm nghiên cứu Sejong của Hàn Quốc ở Nam Cực.Sau đó, vào lúc 7 giờ 58 phút tối, vệ tinh số 2 lần đầu kết nối thành công tín hiệu với trạm mặt đất của KAIST ở thành phố Daejeon. Rạng sáng ngày 26/5, vệ tinh số 2 đã kết nối tín hiệu thành công thông qua trạm mặt đất ở Daejeon và tại nước ngoài thêm 7 lần nữa.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh sau khi kết nối tín hiệu thành công, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và xác định được trạng thái của vệ tinh, tính năng truyền nhận tín hiệu, tính năng xử lý dữ liệu và tự tạo điện năng từ Mặt trời đều hoạt động bình thường.Một quan chức Bộ Khoa học cho biết trong vòng 7 ngày tới, Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra trạng thái của các vệ tinh, triển khai ăng ten của radar khẩu độ tổng hợp (SAR), để ổn định trạng thái của vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2.Trong số 4 vệ tinh quan sát thời tiết vũ trụ của Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI), có hai vệ tinh đã kết nối tín hiệu thành công, hai vệ tinh còn lại đang tiếp tục kết nối.Trong số ba vệ tinh khối lập phương do ba đơn vị tư nhân (Justek, Lumir, Kairo Space) phát triển, có hai vệ tinh đã kết nối tín hiệu, xác định được vị trí. Một vệ tinh còn lại vẫn đang tiếp tục kết nối.Bộ Khoa học nhấn mạnh vệ tinh quan trọng nhất trong số 8 vệ tinh là vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 đã kết nối tín hiệu thành công, do đó dự kiến các vệ tinh còn lại sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách suôn sẻ.Trong vòng hai năm tới, vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 sẽ quay quanh Trái đất mỗi ngày 15 vòng trên quỹ đạo đồng bộ Mặt trời để thực hiện nhiệm vụ.