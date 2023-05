Seoul cam kết tăng gấp đôi nguồn vốn ODA cho các đảo quốc Thái Bình Dương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương ngày 29/5 đã thông qua tuyên bố với tựa đề "Hợp tác vì sự tự do, hòa bình, thịnh vượng của Thái Bình Dương".Tuyên bố này gồm 6 nội dung về phương hướng hợp tác theo từng lĩnh vực nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, và xây dựng một Thái Bình Dương bền vững.Trước tiên, các bên đã nhất trí cùng ủng hộ "Chiến lược Ấn độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng" của Hàn Quốc và "Chiến lược lục địa Thái Bình Dương xanh 2050" của các đảo quốc Thái Bình Dương. Cùng với đó là cam kết hợp tác về an ninh vùng biển, khí hậu, năng lượng, mạng và y tế.Seoul còn có kế hoạch sẽ nâng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các đảo quốc lên 53 tỷ won (40,2 triệu USD), cao gấp đôi hiện tại, cho đến năm 2027.Ngoài ra, tuyên bố trên còn nhắc đến việc "bảo vệ vùng biển và tài nguyên biển khỏi ô nhiễm môi trường do chất thải và vật chất phóng xạ", được phân tích là đã phản ánh mối lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Tuy nhiên, người tham gia cuộc họp cho biết các bên đã không trực tiếp đề cập đến vấn đề này.Seoul và các đảo quốc Thái Bình Dương cũng đã thống nhất sẽ mở cuộc họp cấp Ngoại trưởng hai năm một lần, và tiếp tục tổ chức các hội nghị thượng đỉnh.Về phần mình, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ kỳ vọng rằng tuyên bố lần này sẽ phác họa nên bản kế hoạch chi tiết về việc hợp tác trong tương lai, và sẽ là cột mốc quan trọng mang tính lịch sử trong việc phát triển mối quan hệ lâu dài. Mặt khác, các nước tham dự còn công bố kế hoạch riêng về dự án hợp tác theo từng lĩnh vực, trong đó có bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên môn.Trong vòng hai ngày 28-29/5, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã liên tiếp hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo 10 nước đảo quốc Thái Bình Dương. Đây là Hội nghị thượng đỉnh đa phương đầu tiên được tổ chức kể từ khi ông Yoon lên nắm quyền và cũng là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Hàn Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương.Đặc biệt, nhân cuộc gặp lần này, hai nước Hàn Quốc và Niue đã tiến hành ký kết thiết lập mối quan hệ ngoại giao.