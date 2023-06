Sản xuất và tiêu dùng đồng loạt giảm trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia ngày 31/5 công bố báo cao xu hướng hoạt động ngành công nghiệp tháng 4, cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng vừa qua đạt 109,8 điểm (mức điểm chuẩn 100 điểm năm 2020), giảm 1,4% so với một tháng trước đó.Trong đó, sản xuất ở ngành xây dựng tăng, còn sản xuất ở các ngành hành chính công, khai thác khoáng sản và dịch vụ đều giảm. Đặc biệt, sản xuất ngành hành chính công đã giảm đến 12,4% so với tháng 3, kéo sản xuất toàn ngành giảm theo.Cục Thống kê giải thích nguyên nhân là do ngân sách liên quan tới dịch COVID-19 được giải ngân nhiều trong tháng 2 và 3, sau đó lại giảm trong tháng 4 khiến mức giảm ở khối hành chính công lớn.Sản xuất ngành khai thác khoáng sản cho thấy sự trì trệ ở tất cả lĩnh vực điện, khí gas, ngành chế tạo và khai khoáng. Sản xuất ngành dịch vụ giảm 1,3%, quay lại xu thế giảm sau khi tăng 5,6% trong tháng 3.Sản xuất ở ngành thiết bị truyền thông và viễn thông tăng 13,4%, chíp bán dẫn tăng 0,5%, chế phẩm hóa học tăng 0,7%; sản xuất ở ngành dược phẩm, máy móc thiết bị giảm lần lượt 0,8% và 6,9%.Tỷ lệ tồn kho ở ngành chế tạo đạt 130,4 điểm, tăng 13,2% so với một tháng trước; ghi nhận mức thấp nhất kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1985.Ở lĩnh vực chíp bán dẫn, lượng xuất hàng giảm 20,3% trong khi lượng tồn kho tăng vọt 31,5%.Sản xuất ngành dịch vụ giảm 0,3%, ngành bảo hiểm và tài chính tăng 2%; trong khi ngành bán sỉ và lẻ giảm 3,1%, vận tải và kho bãi giảm 1,3%.Tiêu dùng đều giảm ở cả lĩnh vực hàng kém bền như quần áo và hàng không bền như thực phẩm, ghi nhận mức giảm 2,3% so với một tháng trước. Trong đó, hàng hóa kém bền giảm sâu 6,3% do hiệu ứng cơ sở từ mức tăng 7,8% trong tháng 2, thời điểm giao mùa.Tiêu dùng với hàng hóa bền như thiết bị viễn thông, máy tính giảm 1,7%, ghi nhận mức giảm đầu tiên trong năm nay. Lý do là bởi mảng kinh doanh xe ô tô giảm 1,1%.Đầu tư thiết bị tăng 0,9% so với một tháng trước. Đầu tư giảm 0,6% ở lĩnh vực máy móc, song tăng 5,9% ở mảng thiết bị vận tải như máy bay.Mặt khác, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 99,9 điểm, giảm 0,2 điểm so với tháng trước; đà tăng tháng thứ ba liên tiếp. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,2 điểm, đạt 98 điểm.