Quân đội Hàn-Mỹ thiết lập hướng dẫn chung về an ninh mạng

Photo : YONHAP News

Seoul và Washington đã thiết lập một hướng dẫn chung về an ninh mạng nhằm liên kết một cách ổn định hệ thống kiểm soát chỉ huy liên quân và tăng cường an ninh mạng.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc ngày 2/6 đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận (MOA) về việc xây dựng hướng dẫn chung về an ninh mạng.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hướng dẫn chung ghi rõ nội dung, quy trình cụ thể và cần thiết về an ninh mạng khi liên kết Hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân (AKJCCS) mà quân đội Hàn Quốc đang vận hành với Hệ thống trao đổi thông tin phối hợp giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ (CENTRIXS-K) mà quân đội Mỹ đang quản lý; đồng thời cải thiện để hai hệ thống này có thể liên kết trong một môi trường an ninh mạng đảm bảo.Ngoài ra, hướng dẫn chung còn quy định rõ về việc quân đội hai nước phải trao đổi thông tin về các mối đe dọa, như thông báo ngay lập tức cho nước đối phương khi phát hiện mối đe dọa an ninh mạng trong hệ thống đang liên kết, từ đó nâng cao năng lực thực thi an ninh mạng.Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên quan đội Mỹ thiết lập hướng dẫn chung về an ninh mạng với một nước đối tác liên quan tới hệ thống CENTRIXS mà quân đội nước này đang sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.Thỏa thuận lần này là một bước tiến lớn, có thể trở thành nền tảng hợp tác an ninh mạng giữa cơ quan quốc phòng hai nước trong thời gian tới; được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào việc đảm bảo tác chiến liên quân một cách thuận lợi, chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, mở rộng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sang cả không gian mạng.