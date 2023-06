Doanh số bán ô tô Hyundai và Kia tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 5

Photo : YONHAP News

Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ (HMA) ngày 1/6 cho biết doanh số của hãng tại thị trường Mỹ trong tháng 5 đạt tổng cộng 70.001 chiếc, tăng 18% so với năm ngoái (59.432 chiếc).Doanh số bán lẻ cho khách hàng phổ thông là 64.070 chiếc, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số trong 5 tháng đầu năm 2023 là 325.261 chiếc, tăng 16% so với một năm trước.Dòng xe thân thiện với môi trường đã ghi nhận doanh số cao kỷ lục kéo theo đà tăng trưởng chung, trong đó Elantra Hybrid tăng 152%, Santa Hybrid tăng 266%, Tucson Hybrid tăng 95%.Trong danh mục bán lẻ, doanh số của xe thân thiện với môi trường là 12.097 chiếc, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 19% tổng doanh số bán lẻ.Ngoài ra, doanh số tháng 5 của Ioniq 5, dòng xe bị loại khỏi danh sách hưởng trợ cấp theo Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, tăng 28%, là con số đã phản ánh tình hình bị thiếu hàng do gặp vấn đề về mạng lưới cung cấp trong năm ngoái.Mặt khác, công ty bán lẻ ô tô Kia tại Mỹ (KA) cho biết doanh số của hãng này trong tháng 5 là 71.497 chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước (57.941 chiếc), là mức cao kỷ lục đứng thứ hai từ trước đến nay.Dòng xe Seltos tăng 171%, Stinger tăng 102%, Carnival tăng 80%, Soul tăng 45%. Dòng xe điện EV6 cũng tăng 7% so với năm ngoái và 80% so với tháng 4 nhờ vào các hoạt động tiếp thị và chính sách có sức cạnh tranh.Tổng doanh số trong 5 tháng đầu năm của hãng Kia là 323.838 chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022.