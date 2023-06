Quan chức Mỹ:

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các nước Ấn Độ-Thái Bình Dương đang chủ động tăng cường sức mạnh quốc sự do nhận thấy không thể chỉ dựa dẫm vào năng lực răn đe của Mỹ sau hàng loạt động thái uy hiếp gần đây của Bắc Triều Tiên, quan chức Chính phủ Mỹ nhấn mạnh Washington phải củng cố niềm tin của các nước về năng lực răn đe mở rộng.Tại buổi tọa đàm do Viện nghiên cứu Hudson, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ tổ chức vào ngày 6/6 (giờ địa phương), Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Kurt Campbell phát biểu Chính phủ đương nhiệm và các Chính phủ tiếp theo của Mỹ phải làm mọi điều trong khả năng để thể hiện rằng Washington sẽ tiếp tục kiên định cam kết răn đe mở rộng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và các quốc gia thuộc khu vực khác.Ông Campbell chỉ ra rằng tại châu Á có khoảng 10 quốc gia có năng lực nhưng lựa chọn không phát triển vũ khí hạt nhân. Đây chính là lý do mà Chính phủ Mỹ không chỉ tiếp tục bố trí quân đội ở khu vực tiền tuyến mà còn cung cấp cả năng lực răn đe mở rộng của Washington cho các nước.Tiếp đó, Điều phối viên NSC chỉ ra rằng một trong những thách thức đối với năng lực răn đe mở rộng của Mỹ chính là sự khiêu khích đang ngày một gia tăng từ Bắc Triều Tiên. Mỹ cũng đã nhấn mạnh với Trung Quốc rằng các hành động này của miền Bắc gây bất ổn trong khu vực, khiến các quốc gia khác phải tái xem xét lại lựa chọn an ninh của mình.