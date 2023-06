Washington hợp tác chặt chẽ với Seoul và Tokyo để đối phó với vụ phóng vệ tinh quân sự mới của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/6 (giờ địa phương) đã chỉ trích các cuộc phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và đe dọa sự an toàn của cộng đồng.Mặt khác, ông Ryder đã lảng tránh câu hỏi về khả năng và thời điểm miền Bắc thực hiện vụ phóng vệ tinh thứ hai, song chia sẻ rằng lãnh đạo các nước trên thế giới và Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, đã lên án các cuộc phóng này.Phát ngôn viên còn nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước đồng minh và đối tác trong khu vực, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm ngăn chặn mọi khả năng khiêu khích từ Bắc Triều Tiên.Vào sáng ngày 31/5, Bình Nhưỡng đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 được gắn trên tên lửa đẩy vũ trụ kiểu mới Chollima-1, song vụ phóng đã thất bại.Cộng đồng quốc tế bao gồm Seoul và Washington đã chỉ trích vụ phóng vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc do sử dụng kỹ thuật tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong khi đó, miền Bắc đã công bố sẽ thực hiện vụ phóng thứ hai trong thời gian gần.Vào ngày 2/6, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã mở cuộc họp công khai để thảo luận về vấn đề này, song đã kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chỉ trích hay nghị quyết trừng phạt bổ sung nào do sự phản đối của Trung Quốc và Nga.