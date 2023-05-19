نقل الصاروخ نوري الفضائي إلى منصة الإطلاق

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سيتم نقل الصاروخ "نوري" الفضائي الكوري الجنوبي، المنتج محليا، إلى منصة الإطلاق اليوم الثلاثاء، قبل إطلاقه المقرر له الغد في مهمة لنشر أقمار اصطناعية متعددة في مدار حول الأرض.وعقدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء لجنة تحضيرية للإطلاق أمس الاثنين، حيث خلصت إلى أنه يمكن نقل الصاروخ "نوري" من مبنى التجميع إلى منصة الإطلاق في مركز "نارو" للفضاء في منطقة "كو هُنغ" الجنوبية الغربية.وقد غادر الناقل الخاص الذي يحمل مركبة الإطلاق الفضائي من مبنى التجميع في حوالي الساعة 7:20 من صباح اليوم الثلاثاء واستغرق أكثر من ساعة حتى وصل إلى منصة الإطلاق على بعد 1.8 كيلومتر. ويتم بعد ذلك تنصيب الصاروخ المكون من ثلاث مراحل، وسوف يخضع لفحوصات قبل الإطلاق المقرر له الغد الأربعاء.ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ البالغ وزنه 200 طن في الساعة 6:24 من مساء الغد وهو يحمل ثمانية أقمار اصطناعية، بما في ذلك ثاني قمر اصطناعي صغير من الجيل التالي، وأربعة أقمار اصطناعية نانوية تسمى "سنايب" تم تطويرها بواسطة المعهد الكوري لعلوم الفضاء والفلك.