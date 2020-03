64% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó trụ vững trong ba tháng tới do dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát do Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) tiến hành từ ngày 17-20/3 với hơn 400 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, 42% doanh nghiệp cho biết khó có thể trụ được trong hơn ba tháng tới do ảnh hưởng từ dịch corona-19.70% doanh nghiệp trả lời khó trụ được trong hơn 6 tháng, và 5,2% trả lời không thể đứng vững trong một tháng nữa. Cứ 6 trên 10 doanh nghiệp cho biết đang chịu cú sốc lớn về tình hình kinh doanh do dịch corona-19.Xét theo từng ngành nghề, ngành chế tạo chiếm 63,4%, ngành dịch vụ 64,8%. 70% doanh nghiệp kinh doanh sỉ, lẻ, nhà hàng, dịch vụ lưu trú than phiền vì chịu thiệt hại lớn do dịch corona-19.80,2% doanh nghiệp ngành dịch vụ và 73,7% doanh nghiệp ngành chế tạo nhận định tình hình kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn so với thời điểm trước khi bùng phát dịch corona-19.Giới doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết chính sách hỗ trợ cần thiết nhất của Chính phủ là giảm thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp, mở rộng và nới lỏng hạn mức hỗ trợ duy trì tuyển dụng lao động.Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đề xuất tăng tỷ lệ mục tiêu mua sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các cơ quan Nhà nước, cũng như hỗ trợ bán hàng qua các kênh truyền hình mua sắm tại nhà.Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 26/3 đã mở cuộc họp báo đề xuất chính sách khắc phục tác động của dịch corona-19, đưa ra 17 bài toán chính sách cần giải quyết, như yêu cầu giảm hạn mức đóng thuế thấp nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang chịu thiệt hại lớn.